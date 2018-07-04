В Госдуме отреагировали на обвинения России в «краже» названия и истории Украины

По его словам, в настоящее время на украинской территории наблюдается «эпидемия политической клептомании».

"…депутаты Рады пытаются, прикрываясь брендом «Русь», украсть все исторические события, происходившие на территории России и приписать их себе", — пояснил Бальбек.

Он добавил, что скоро Украина может приписать себе победу на Куликовом поле, завоевания Крыма, кругосветные плавания. Бальбек подчеркнул, что так украинские депутаты пытаются скрыть тот факт, что до присоединения к России Украина была «диким полем», где не было ни твердой власти, ни порядка, ни защиты своих граждан от внешнего агрессора".

Ранее депутат украинской Рады Андрей Ильенко обвинил Россию в том, что она своровала свое название.