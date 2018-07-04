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В Чите признали справедливость упреков Матвиенко
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В Чите признали справедливость упреков Матвиенко 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Мэрия Читы признала, что все замечания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, посетившей город накануне и отметившей неухоженность города, справедливы и сделаны по существу, сообщили РИА Новости в пресс-службе города.
В рамках рабочей поездки в Забайкальский край состоялась встреча Матвиенко с мэром и сити-менеджером регионального центра — Читы. Матвиенко заявила, что Чита находится в безобразном состоянии: плохие дороги, по которым невозможно ходить, заросшие бурьяном газоны, "фонтан-уродище", "раздолбанная" площадь.
"Все замечания Валентины Матвиенко справедливы, сделаны по существу. Работая на посту губернатора и председателя правительства Санкт-Петербурга в течение 8 лет, Валентина Ивановна приобрела богатейший опыт в сфере муниципальной власти, поэтому ее рекомендации очень ценны для нас. На Читу она посмотрела свежим взглядом, сразу же выделив основные проблемы", — сказали в пресс-службе.
По данным мэрии, над исправлением сложившейся ситуации чиновники уже работают.
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