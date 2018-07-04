Пушков о Солсбери: «Проклятое место»

Пушков прокомментировал новый инцидент с отравлением в Солсбери

Российский сенатор Алексей Пушков назвал новый инцидент с отравлением людей в британском Солсбери мощным ударом по "делу Скрипалей".

Солсбери выглядит как проклятое место: еще двое отравились неизвестным веществом. Повторно о "руке Москвы" говорить просто смешно. Новое отравление наносит еще один мощный удар по т.н. "делу Скрипалей". Что-то не так в самом британском королевстве…— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 июля 2018 г. Полиция английского графства Уилтшир сообщила утром в среду о "серьезном инциденте" в Солсбери и соседнем Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии.

"Солсбери выглядит как проклятое место: еще двое отравились неизвестным веществом. Повторно о "руке Москвы" говорить просто смешно. Новое отравление наносит еще один мощный удар по так называемому "делу Скрипалей". Что-то не так в самом британском королевстве", — написал Пушков в Twitter.

Как сообщала полиция Уилтшира, изначально предполагалось, что пострадавшие мужчина и женщина почувствовали себя плохо после возможного употребления наркотиков, однако сейчас проводятся анализы с целью установить вещество, которое спровоцировало ухудшение их состояния. Правоохранители проверяют, стало ли отравление этих двух человек результатом преступления.

Представитель министерства здравоохранения Англии уточнял, что "значительной угрозы" для здоровья широкой общественности нет.