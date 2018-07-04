Госдума приняла закон о Вечном огне 

Вечный огонь должен гореть без перебоев — закон об этом окончательно приняла Госдума.
Вечный огонь — это символ неугасаемой памяти павших в великой войне. Однако нередко пламя в регионах тушат из-за долгов за газ или в связи с ремонтом. Кроме того, вечный огонь становится "жертвой" вандалов.
Согласно мониторингу Общероссийского народного фронта (2015 год), бесперебойное функционирование огня обеспечивается на 21% мемориалов.
В связи с этим понадобилось защитить мемориальное пламя законом и прописать правила функционирования.
Должно быть обеспечено "постоянное горение огня" от магистрального газопровода, гласит документ.
Кроме того, закон вводит понятие "Огонь памяти". Допускается зажигать его по временной схеме от газобаллонного оборудования.
Минобороны России будет организовывать централизованный учет мемориальных сооружений с Вечным огнем или Огнем памяти.