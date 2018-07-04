Госдума приняла закон о Вечном огне

Вечный огонь должен гореть без перебоев — закон об этом окончательно приняла Госдума

Вечный огонь — это символ неугасаемой памяти павших в великой войне. Однако нередко пламя в регионах тушат из-за долгов за газ или в связи с ремонтом. Кроме того, вечный огонь становится "жертвой" вандалов.

Согласно мониторингу Общероссийского народного фронта (2015 год), бесперебойное функционирование огня обеспечивается на 21% мемориалов.

В связи с этим понадобилось защитить мемориальное пламя законом и прописать правила функционирования.

Должно быть обеспечено "постоянное горение огня" от магистрального газопровода, гласит документ.

Кроме того, закон вводит понятие "Огонь памяти". Допускается зажигать его по временной схеме от газобаллонного оборудования.