Предложение Трампа вторгнуться в Венесуэлу фраппировало окружающих

По данным источника агентства, Трамп озвучил это предложение в августе прошлого года во время обсуждения санкций против Венесуэлы из-за одобрения Учредительным собранием указа, фактически распустившего парламент страны.

Слова американского лидера шокировали Рекса Тиллерсона Герберта Макмастера , которые на тот момент занимали посты госсекретаря и советника по национальной безопасности соответственно. Они объяснили Трампу, что военные действия могут привести к утрате завоеванного с большим трудом доверия правительств других стран Латинской Америки, которое необходимо для оказания влияния на венесуэльского лидера Николаса Мадуро

По информации агентства, позднее в августе Трамп поднял этот вопрос на встрече с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом . Несмотря на то, что сотрудники администрации попросили не говорить об этом, тема также обсуждалась американским президентом с лидерами латиноамериканских стран в ходе Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2017-го. Коллеги Трампа уверенно высказались против военного вторжения.

Николас Мадуро стал президентом Венесуэлы после выборов в 2013 году, затем был переизбран на пост 20 мая 2018 года, получив на выборах около 68 процентов голосов. Госдепартамент США и ряд стран Латинской Америки заявили о том, что выборы были нелегитимными.