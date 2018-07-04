Япония готовится к встрече Путина и Абэ на ВЭФ

Япония ведет подготовку к встрече Абэ и Путина на ВЭФ

"Мы ведем подготовку к встрече лидеров наших стран на ВЭФ", — сказал он.

Последний раз лидеры двух стран встречались в конце мая этого года. Абэ является регулярным участником форума во Владивостоке.

Заместители глав МИД двух стран проводят в Токио девятый по счету раунд стратегического диалога, на котором обсуждаются международные и региональные вопросы безопасности. Последний раз подобная встреча проходила в августе 2017 года в Москве

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.