Замглавы МИД обсудил с послом Франции ситуацию на Украине

"В ходе беседы обсуждалась текущая ситуация на Украине, а также итоги министерской встречи в «нормандском формате» 11 июня и заседания контактной группы по урегулированию ситуации на Украине 13 июня. С обеих сторон была подтверждена необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, скорейшего разведения сил и средств, отвода тяжелой техники и разминирования в соответствии с положениями минских соглашений", — сообщили в российском дипведомстве.

Встреча прошла по инициативе французской стороны. В ходе беседы была затронута также ситуация на Южном Кавказе и в Молдавии , отметили в МИД.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.