Посол пожаловался на «токсичную атмосферу» в США

Посол пожаловался на «токсичную атмосферу» в Вашингтоне

Он сообщил, что в начале работы в США многие официальные лица отказывались с ним встречаться, пожимать ему руку. Иногда они прямо заявляли, что ведут себя так, поскольку боятся увольнения, передает RT.

Он выразил надежду на проведение еще одной встречи между представителями законодательной власти США и России

Антонов «разочарован» тем, что «уважаемые коллеги не проявляли никакого интереса к тому, чтобы что-то решать вместе», ведь Россия и США, по его словам, несут особую ответственность — когда они «в одной лодке по целому ряду вопросов, целый мир может спать спокойно».

Антонов заявил, что высылке 60 российских дипломатов из США нет никаких объяснений, «если вновь нет никаких доказательств что мы стоим за инцидентом в Солсбери». Он отметил, что страны Европы при этом выдворили по три-четыре дипломата.

Предстоящая 16 июля встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп в Хельсинки даст импульс улучшению отношений, считает посол. Он подчеркнул, что Россия хочет «всего лишь уважения наших национальных интересов». Как заявил посол, США должны понять, что разговаривать с Москвой можно «не только с позиции силы».

По словам Антонова, Путин и Трамп могут дать старт детальному обсуждению договоров СНВ и РСМД. Встреча вряд ли решит все проблемы, но сможет наметить путь к их нормализации отношений двух стран. Это возможность «сесть вместе, посмотреть друг на друга и начать говорить», пояснил посол.

Антонов надеется на создание группы по кибербезопасности после встречи. США и Россия могут на саммите в Хельсинки обсудить и заключить двустороннее соглашение по защите от вмешательства в выборы и кибербезопасности, сказал он.