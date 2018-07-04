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Президент Италии посетит Эстонию 4 июля
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Президент Италии посетит Эстонию 4 июля 

RT на русском 4 июля 2018
Итальянский президент Серджо Маттарелла 4 июля совершит двухдневный государственный визит в Эстонию. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Эстонии.
В рамках визита планируется встреча Маттареллы с эстонским президентом Керсти Кальюлайд, спикером парламента Эйки Нестором и премьер-министром страны Юри Ратасом.
В Эстонию президент Италии прибудет вместе с его дочерью Лаурой Маттареллой и главой МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези.
Также отмечается, что итальянский министр проведёт встречу с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером.
Ранее сообщалось, что правительство Латвии выделит более €800 тысяч для организации визита Папы Римского Франциска в страну.
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