Финансирование партий-участников выборов президента России увеличат

Единовременное финансирование политических партий, которые участвуют в выборах президента России, будет увеличено в случае, если их кандидаты набрали более трех процентов голосов. Соответствующий федеральный закон подписал президент страны Владимир Путин . Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 20 рублей финансирование увеличивается до 152 рублей, которые умножаются на число голосов избирателей, которые получает выдвинутый политической партией зарегистрированный кандидат на должность президента РФ.

Причем финансирование будет выделяться только проявившим политическую активность партиям — тем, кто смог набрать более трех процентов голосов. Кроме того, им предстоит доказать, что они объединяют значительное количество избирателей, которые разделяют партийные взгляды.

Добавим, этот закон применим и по отношению к выборам, которые прошли 18 марта текущего года.

Ранее сообщалось, что на выборы президента России было потрачено 14 млрд рублей. При этом в ЦИК заявили, что комиссии удалось сэкономить 325 млн рублей.

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