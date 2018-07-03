В МИД назвали темы переговоров Путина и Трампа

Вопрос борьбы с международным терроризмом, возможно, будет обсуждаться на переговорах в Хельсинки российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.
"Думаю, что этот вопрос они не обойдут, потому что это одна из самых актуальных сейчас проблем", — сказал Сыромолотов российским журналистам в Мадриде.
Российско-американский саммит в Хельсинки намечен на 16 июля. В Кремле сообщили, что на встрече лидеры двух стран намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.