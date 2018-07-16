Путин приготовил Трампу «конкретные предложения»

СМИ узнали план Путина для переговоров с Трампом

«По двусторонним делам — ситуация очень плохая, и как нам представляется, нужно с чего-то начинать, как-то выправлять эту ситуацию. Например, экономическая сфера, нам думается, могла быть обсуждена между президентами», — рассказал в преддверии саммита «Интерфаксу» помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков напомнил, что Трамп является успешным бизнесменом, поэтому вопросы экономики его интересуют в первую очередь. Также Ушаков отметил, что в работе Санкт-Петербургского экономического форума приняло участие около 550 американских представителей, больше чем из других стран.

«У нас есть некоторые конкретные предложения в этой связи, и о них наш президент расскажет Трампу в ходе разговора», — сказал представитель Кремля.

Как сообщал «Ридус», в одном из своих недавних интервью Владимир Путин заявил, что им с Трампом было бы полезно встретиться для улучшения российско-американских отношений, но долгое время этому мешала внутриполитическая ситуация в США. В итоге стороны согласовали встречу 16 июля в Хельсинки