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Путин приготовил Трампу «конкретные предложения»
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СМИ узнали план Путина для переговоров с Трампом 

Ридус 2 часа назад
СМИ узнали о намерении президента России Владимира Путина сделать президенту США Дональду Трампу на встрече в Финляндии «конкретные предложения» в сфере экономики.
«По двусторонним делам — ситуация очень плохая, и как нам представляется, нужно с чего-то начинать, как-то выправлять эту ситуацию. Например, экономическая сфера, нам думается, могла быть обсуждена между президентами», — рассказал в преддверии саммита «Интерфаксу» помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков напомнил, что Трамп является успешным бизнесменом, поэтому вопросы экономики его интересуют в первую очередь. Также Ушаков отметил, что в работе Санкт-Петербургского экономического форума приняло участие около 550 американских представителей, больше чем из других стран.
«У нас есть некоторые конкретные предложения в этой связи, и о них наш президент расскажет Трампу в ходе разговора», — сказал представитель Кремля.
Как сообщал «Ридус», в одном из своих недавних интервью Владимир Путин заявил, что им с Трампом было бы полезно встретиться для улучшения российско-американских отношений, но долгое время этому мешала внутриполитическая ситуация в США. В итоге стороны согласовали встречу 16 июля в Хельсинки.
В преддверии переговоров Трамп сделал ряд неоднозначных, но приятных для Москвы заявлений, в том числе допустил возможность признания Крыма регионом России, а во время саммита «Большой семерки» в Канаде прямо назвал Крым российским, так как «там все разговаривают на русском языке». Кроме того, он поздравил Путина с проведением «одного из лучших» Чемпионатов мира в истории футбола.
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