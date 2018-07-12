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Песков: переговоры Путина и Трампа будут сложными
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Песков: переговоры Путина и Трампа будут сложными, вряд ли что-то их усложнит еще более 

ТАСС 19 часов назад
Фото: ТАСС
Переговоры президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — 16 июля в Хельсинки будут сложными, их вряд ли что-то может еще осложнить. Такой прогноз дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа о зависимости Германии от "Северного потока — 2".
"Они [переговоры глав государств] и так будут сложными, вы знаете объем разногласий, который на повестке дня, поэтому вряд ли сейчас что-то это может осложнить", — сказал представитель Кремля журналистам.
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