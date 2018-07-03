Нетаньяху посетит Москву 11 июля

"Премьер-министр Нетаньяху намерен встретиться с президентом Путиным в следующую среду в Москве", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Палестины Махмуд Аббас и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху могут встретиться в Москве, приехав на финал чемпионата мира по футболу.

Агентство сообщает, что обоих лидеров пригласили на финальный матч чемпионата, который пройдет в столице.