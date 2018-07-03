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Нетаньяху посетит Москву
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Нетаньяху посетит Москву 11 июля 

Газета.Ru 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит на следующей неделе Москву, на 11 июля запланированы его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на посольство Израиля в Москве.
"Премьер-министр Нетаньяху намерен встретиться с президентом Путиным в следующую среду в Москве", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что глава Палестины Махмуд Аббас и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху могут встретиться в Москве, приехав на финал чемпионата мира по футболу.
Агентство сообщает, что обоих лидеров пригласили на финальный матч чемпионата, который пройдет в столице.
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