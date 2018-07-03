Мосгоризбирком завершил прием документов от кандидатов

Мосгоризбирком завершил прием документов для регистрации кандидатов в мэры

Московская городская избирательная комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов в мэры столицы, полный пакет документов, включающий подписи муниципальных депутатов в поддержку кандидатов, смогли предоставить пятеро претендентов.

Для регистрации кандидатам в мэры до 18.00 3 июля нужно было предоставить в избирком 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого муниципального фильтра, а самовыдвиженцам помимо этого необходимо предоставить более 36 тысяч подписей избирателей.

Избирательной комиссии предстоит за 10 дней проверить 20% подписей избирателей в поддержку каждого из кандидатов и принять решение о регистрации.

Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. Документы подали 32 претендента.