Мосгоризбирком завершил прием документов от кандидатов

Московская городская избирательная комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов в мэры столицы, полный пакет документов, включающий подписи муниципальных депутатов в поддержку кандидатов, смогли предоставить пятеро претендентов.
Для регистрации кандидатам в мэры до 18.00 3 июля нужно было предоставить в избирком 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого муниципального фильтра, а самовыдвиженцам помимо этого необходимо предоставить более 36 тысяч подписей избирателей.
В понедельник необходимые подписи депутатов и избирателей предоставил в избирком действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Во вторник подписи в избирком сдали кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и экс-владелец строительной группы компаний СУ-155, депутат Мосгордумы Михаил Балакин. Дмитрий Гудков от "Гражданской инициативы" не смог собрать необходимое число подписей в свою поддержку, но тем не менее сдал собранные подписи в избирательную комиссию.
Избирательной комиссии предстоит за 10 дней проверить 20% подписей избирателей в поддержку каждого из кандидатов и принять решение о регистрации.
Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. Документы подали 32 претендента.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Среди нововведений предстоящих выборов — так называемые "дачные" избирательные участки, которые московские власти планируют разместить в Московской, Калужской, Тульской, Тверской, Ярославской и Владимирской областях после подписания соответствующих соглашений между избирательными комиссиями регионов. Также на выборах будет применена система "Мобильный избиратель", которая подразумевает возможность избирателей голосовать по месту фактического нахождения, а не регистрации. Кроме того, время голосования на участках будет продлено с 20.00 до 22.00.