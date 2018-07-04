Через полгода из тюрем выпустят 100 000 заключенных?

Россия: 100 000 заключенных выпустят из тюрем?

Через десять лет с начала подготовки в Госдуме был, наконец, принят законопроект о зачете дней, проведенных в СИЗО , в общий срок отбывания наказания.

Терпение и труд все перетрут, гласит старая русская поговорка. В данном случае их потребовалось на самом деле немало для того, чтобы законопроект №73983-5 о реформе условий содержания заключенных в России , наконец, увидел свет.

«Десять лет, уважаемые коллеги», — заявил на слушаниях спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Десять лет и один день», — добавил депутат «Единой России» Павел Крашенинников.

В результате этого трудоемкого процесса, время, проведенное в СИЗО, будет зачитываться в срок отбывания наказания, что, по подсчетам Крашенинникова, может означать освобождение 100 000 заключенных уже через полгода.

Трудовые лагеря и колонии-поселения

Законопроект был единогласно (за вычетом двух воздержавшихся) принят Думой 21 июня, а 27 июня его одобрили в Совете Федерации . Для его окончательного утверждения (кстати говоря, он будет иметь обратную силу) теперь требуется лишь подпись Владимира Путина . Это положит начало переходному периоду, в рамках которого срок заключения будет пересмотрен в соответствии с новыми рамками: день в СИЗО в ожидании приговора будет засчитан за полтора дня при отбывании срока в колонии общего режима и два дня при отбывании срока в колонии-поселении.

Российская тюремная система в значительной мере опирается на унаследованные от советского ГУЛАГа трудовые лагеря. Они рассеяны по всей стране и подразделяются на четыре типа: колония-поселение (в ней заключенные живут и работают в четко определенной охраняемой зоне), колония общего режима (туда отправляют виновных в общеуголовных преступлениях), колония строгого режима (для остальных) и колония особого режима (для отбывающих пожизненный срок).

Реформа касается лишь тюрем двух первых типов. Таким образом, под нее не подпадают виновные в терроризме, шпионаже, убийствах или покушениях на госслужащих и государственных деятелей, попытке захвата власти или крупной наркоторговле.

Домашний арест

Назначенная уполномоченным по правам человека генерал МВД (она долгое время работала в министерстве) впервые нанесла визит Сенцову 28 июня. Сенцов находится «в хорошей эмоциональной форме», бросила она, не останавливаясь, перед отъездом ее кортежа из колонии, куда отказали в доступе ее украинской коллеге Людмиле Денисовой

Поправки не относятся также к тем, кто оказались под домашним арестом, например, к режиссеру Кириллу Серебренникову , к которому эта меры была применена еще десять месяцев назад. Таким, как он, придется даже хуже: день домашнего ареста будет считаться за полдня в колонии при окончательном подсчете срока. В данном случае обратной силы у закона нет.

В конечном итоге, после всех прибавлений и вычетов, данная меря коснется каждого шестого заключенного. По данным тюремного ведомства, на 1 июня за решеткой в России находится в общей сложности 592 000 человек (из них — 104 000 в СИЗО).

Представленный в мае 2008 года законопроект ссылался на Европейский суд по правам человека и рекомендации по борьбе с переполненностью тюрем, которые были приняты комитетом министров Совета Европы 30 сентября 1999 года. То есть, с того момента прошло уже почти десять лет. Рассмотрение в первом чтении в свою очередь состоялось только семь лет спустя, в феврале 2015 года. Еще через три года второе и третье чтение прошли всего за день.

«Неприятное ощущение»

Необычный процесс. Но с чем же связано его ускорение после таких проволочек? Объяснений не было. Сначала нас просили не тянуть, а теперь спрашивают, чего мы так торопимся, сыронизировал спикер Думы Вячеслав Володин.

Участвовавший в разработке закона Павел Крашенинников назвал его выстраданным и подчеркнул его гуманитарный и антикоррупционный характер. По его словам, депутатам хорошо известно, что СИЗО используются как средства ликвидации конкуренции и нелегального захвата бизнеса. Оказавшиеся за решеткой на время следствия главы предприятий, действительно не раз оказывались обобранными после выхода на свободу…

«Означает ли такое быстрое принятие после десяти лет ожидания, что из тюрьмы выйдет кто-то хорошо известный и высокопоставленный?»