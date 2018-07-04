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Через полгода из тюрем выпустят 100 000 заключенных?
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Россия: 100 000 заключенных выпустят из тюрем? 

ИноСМИ 3 часа назад
Фото: © РИА Новости, Виталий Аньков
Через десять лет с начала подготовки в Госдуме был, наконец, принят законопроект о зачете дней, проведенных в СИЗО, в общий срок отбывания наказания.
Терпение и труд все перетрут, гласит старая русская поговорка. В данном случае их потребовалось на самом деле немало для того, чтобы законопроект №73983-5 о реформе условий содержания заключенных в России, наконец, увидел свет.
«Десять лет, уважаемые коллеги», — заявил на слушаниях спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Десять лет и один день», — добавил депутат «Единой России» Павел Крашенинников.
В результате этого трудоемкого процесса, время, проведенное в СИЗО, будет зачитываться в срок отбывания наказания, что, по подсчетам Крашенинникова, может означать освобождение 100 000 заключенных уже через полгода.

Трудовые лагеря и колонии-поселения

Законопроект был единогласно (за вычетом двух воздержавшихся) принят Думой 21 июня, а 27 июня его одобрили в Совете Федерации. Для его окончательного утверждения (кстати говоря, он будет иметь обратную силу) теперь требуется лишь подпись Владимира Путина. Это положит начало переходному периоду, в рамках которого срок заключения будет пересмотрен в соответствии с новыми рамками: день в СИЗО в ожидании приговора будет засчитан за полтора дня при отбывании срока в колонии общего режима и два дня при отбывании срока в колонии-поселении.
Российская тюремная система в значительной мере опирается на унаследованные от советского ГУЛАГа трудовые лагеря. Они рассеяны по всей стране и подразделяются на четыре типа: колония-поселение (в ней заключенные живут и работают в четко определенной охраняемой зоне), колония общего режима (туда отправляют виновных в общеуголовных преступлениях), колония строгого режима (для остальных) и колония особого режима (для отбывающих пожизненный срок).
Реформа касается лишь тюрем двух первых типов. Таким образом, под нее не подпадают виновные в терроризме, шпионаже, убийствах или покушениях на госслужащих и государственных деятелей, попытке захвата власти или крупной наркоторговле.

Домашний арест

Не охватывает она и украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает срок в 20 лет в колонии Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (2 000 километров к северо-востоку от Москвы). В 2014 году его признали виновным в «терроризме» после задержания в аннексированном Россией Крыму, где он тогда проживал. 14 мая он начал голодовку, однако не сумел произвести впечатление на участвовавшую в разработке тюремной реформы Татьяну Москалькову.
Назначенная уполномоченным по правам человека генерал МВД (она долгое время работала в министерстве) впервые нанесла визит Сенцову 28 июня. Сенцов находится «в хорошей эмоциональной форме», бросила она, не останавливаясь, перед отъездом ее кортежа из колонии, куда отказали в доступе ее украинской коллеге Людмиле Денисовой.
Поправки не относятся также к тем, кто оказались под домашним арестом, например, к режиссеру Кириллу Серебренникову, к которому эта меры была применена еще десять месяцев назад. Таким, как он, придется даже хуже: день домашнего ареста будет считаться за полдня в колонии при окончательном подсчете срока. В данном случае обратной силы у закона нет.
В конечном итоге, после всех прибавлений и вычетов, данная меря коснется каждого шестого заключенного. По данным тюремного ведомства, на 1 июня за решеткой в России находится в общей сложности 592 000 человек (из них — 104 000 в СИЗО).
Представленный в мае 2008 года законопроект ссылался на Европейский суд по правам человека и рекомендации по борьбе с переполненностью тюрем, которые были приняты комитетом министров Совета Европы 30 сентября 1999 года. То есть, с того момента прошло уже почти десять лет. Рассмотрение в первом чтении в свою очередь состоялось только семь лет спустя, в феврале 2015 года. Еще через три года второе и третье чтение прошли всего за день.

«Неприятное ощущение»

Необычный процесс. Но с чем же связано его ускорение после таких проволочек? Объяснений не было. Сначала нас просили не тянуть, а теперь спрашивают, чего мы так торопимся, сыронизировал спикер Думы Вячеслав Володин.
Участвовавший в разработке закона Павел Крашенинников назвал его выстраданным и подчеркнул его гуманитарный и антикоррупционный характер. По его словам, депутатам хорошо известно, что СИЗО используются как средства ликвидации конкуренции и нелегального захвата бизнеса. Оказавшиеся за решеткой на время следствия главы предприятий, действительно не раз оказывались обобранными после выхода на свободу…
Депутат ЛДПР Сергей Иванов тоже голосовал за закон, пусть и с «неприятным ощущением»:
«Означает ли такое быстрое принятие после десяти лет ожидания, что из тюрьмы выйдет кто-то хорошо известный и высокопоставленный?»
Точно не Олег Сенцов. И не историк Юрий Дмитриев. Его обвинили в создании детской порнографии с участием его дочери-инвалида, однако суд впоследствии оправдал его. Как бы то ни было, его вновь задержали, на этот раз по обвинению в сексуальном насилии. Его сторонники утверждают, что все это — нападки на уважаемого человека, который посвятил свою жизнь поиску жертв сталинского террора. До оправдательного решения суда Дмитриев провел 13 месяцев в СИЗО и еще три под домашним арестом.
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