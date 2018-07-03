Ещё
Орешкин сменил Пучкова в работе комиссии по сотрудничеству с Португалией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Орешкин сменил Пучкова в работе комиссии по сотрудничеству с Португалией 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении министра экономического развития России Максима Орешкина председателем российской части Совместной комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству между РФ и Португалией. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
"Утвердить министра экономического развития Российской Федерации Орешкина М. С. председателем российской части Совместной комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Португальской Республикой", — говорится в распоряжении.
Орешкин сменил на этом посту бывшего главу МЧС РФ Владимира Пучкова.
ТАСС: последние новости
Депутаты Госдумы пригласили американских парламентариев в Крым Глава делегации Конгресса: РФ и США могут быть соперниками как в спорте, но не врагами Гудков подал в Мосгоризбирком подписи для регистрации кандидатом в мэры Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия отказалась размещать у себя российских военных220
«Они грабят наши магазины, насилуют наших девушек»219
Решение по повышению НДС принято179
Туроператоры прекращают работу друг за другом54
Назван виновник взрыва в петербургском метро10
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
02:07
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар
Пожары Происшествия
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Наука
00:27
Воздушный шар взорвался, налетев на ЛЭП
Происшествия
00:17
В США на видео попало «явление Бога»
В мире
01:16
«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
Общество
01:00
Цискаридзе отреагировал на мем с балеринами-болельщицами
Шоу-бизнес
01:59
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы
Армия Ближний Восток
04:33
Умерла Надежда Саркисян
Шоу-бизнес СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение