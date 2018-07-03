Орешкин сменил Пучкова в работе комиссии по сотрудничеству с Португалией 

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении министра экономического развития России Максима Орешкина председателем российской части Совместной комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству между РФ и Португалией. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
"Утвердить министра экономического развития Российской Федерации Орешкина М. С. председателем российской части Совместной комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Португальской Республикой", — говорится в распоряжении.
Орешкин сменил на этом посту бывшего главу МЧС РФ Владимира Пучкова.