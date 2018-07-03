Орешкин сменил Пучкова в работе комиссии по сотрудничеству с Португалией

"Утвердить министра экономического развития Российской Федерации Орешкина М. С. председателем российской части Совместной комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Португальской Республикой", — говорится в распоряжении.