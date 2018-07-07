Эксперт: конгрессмены сделали одолжение президенту Трампу, согласившись на визит в Россию

Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский заявил, что конгрессмены сделали одолжение президенту Трампу, согласившись на визит в Россию , чтобы продемонстрировать хотя бы частичную, но поддержку его курса в республиканской партии. Тем не менее, критики своей прессы они, видимо, опасаются больше, чем сам президент, передает НСН.

Американская пресса и общественность возмутились визитом делегации конгрессменов США в Россию. По инициативе посла США в РФ Джона Хантсмана шесть американских сенаторов и один конгрессмен посетили Санкт-Петербург и Москву для встречи с российскими политическими деятелями и дипломатами накануне саммита президентов двух стран 16 июля в Хельсинки . Однако американцам за океаном показалось «предательским» встречаться с властями страны, обвиняемой в саботаже их выборов и политической системы. Особенно гражданам Америки не понравилось, что члены делегации провели День независимости США, который отмечался 4 июля, «подлизываясь» к российским политикам. Сами конгрессмены, приехавшие в Россию, ожидали такой реакции и попытались заверить американскую публику, что вопросы вмешательства и другие якобы проявления российской агрессии никто не замалчивал. В беседе с Associated Press члены делегации подчеркнули необходимость Москвы «изменить свое поведение» и показать американцам и всему миру, что Россия не собирается вмешиваться в предстоящие выборы США.

"Они предпочитали очень осторожные комментарии и, когда пытались перейти в конкретику, только общие фразы. Они все очень боятся, как бы чего такого не сказать и тут же будет непонятный шум в прессе. На них будет набрасываться американская пресса, что вот они начинают с Россией заигрывать, ослаблять критику. Сейчас же идет мощнейший накат на Трампа в преддверии этого саммита", — сказал Лозанский.