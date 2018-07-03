Шелби подвел итоги встречи в Госдуме

. Глава делегации американских конгрессменов, находящихся с визитом в России, сенатор Ричард Шелби заявил по итогам встречи с российскими парламентариями в Госдуме, что дискуссия была честной, и в ходе нее поднимался вопрос Крыма.
Группа американских конгрессменов прибыла в Россию 30 июня и уже провела ряд официальных встреч в Санкт-Петербурге. Во вторник американскую делегацию принял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также во вторник проходят встречи конгрессменов в российском парламенте.
"У нас состоялась весьма длительная и честная дискуссия. Мы не разрешили всех вопросов, которые перед нами стояли, но, по крайней мере, мы общались. Мы обсудили все вопросы, в том числе и этот", — сказал Шелби в ответ на вопрос, обсуждалась ли в ходе встречи конгрессменов в Госдуме тема Крыма.
"Но разрешение этого вопроса находится не на нашем уровне", — подчеркнул сенатор.