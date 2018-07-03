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Американских конгрессменов пригласили в Крым
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Депутаты пригласили американских конгрессменов посетить Крым 

РИА Новости 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы в кулуарах палаты пригласили членов делегации конгресса США посетить Крым, сообщили журналистам участники встреч с российской стороны.
"В кулуарах были такие предложения", — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Думаю, что визит американских конгрессменов в Крым — это пока достаточно эфемерная ситуация, — отметил депутат. — Но в будущем то, что нам кажется сегодня эфемерным и маловозможным, может стать явью".
"Язык чесался пригласить их в Крым, но формат не позволил. Но я обязательно это сделаю при следующих контактах", — сказал, в свою очередь, журналистам глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
Группа американских конгрессменов и сенаторов прибыла в Россию 30 июня и уже провела ряд официальных встреч в Санкт-Петербурге. Во вторник делегацию принял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В Госдуме с американскими законодателями также встретились председатель палаты Вячеслав Володин, первый вице-спикер Александр Жуков, курирующий межпарламентские связи РФ и США, спецпредставитель ГД в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта Вячеслав Фетисов, координатор группы по связям с конгрессом США Инга Юмашева, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.
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