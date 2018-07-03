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Президент Сербии поправил заявление Порошенко о вступлении в Евросоюз
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Президент Сербии поправил заявление Порошенко о вступлении в Евросоюз 

Парламентская газета 3 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Президент Сербии Александр Вучич после встречи со своим украинским коллегой Петром Порошенко поправил его слова о возможности вступления двух стран в Евросоюз до 2025 года.
Во вторник, 3 июля, по итогам пленарного заседания в Белграде Порошенко выразил уверенность, что Украина и Сербия смогут стать членами ЕС до 2025 года.
«Почему господин Порошенко намного более успешный политик, чем я? Он с большим оптимизмом анонсировал 2025 год. Мы оба надеемся на это, но я должен сказать, что не могу этого обещать гражданам Сербии, могу лишь обещать, что мы будем делать все, что сможем. А произойдет ли это, зависит не только от нас», — передает РИА «Новости» слова сербского лидера.
«Я никогда этого не говорил, уважаемый господин президент, потому что не настолько обаятелен и энергичен, чтобы «продать» это нашим людям. Я им говорю, что мы будем работать, а сможем или нет, посмотрим», — подчеркнул Вучич.
Ранее Порошенко на встрече со студентами в Киеве выражал уверенность, что Украина войдет в Евросоюз до 2030 года. Тогда же, по его замыслу, страна должна стать членом НАТО.
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