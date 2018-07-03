Президент Сербии поправил заявление Порошенко о вступлении в Евросоюз

Во вторник, 3 июля, по итогам пленарного заседания в Белграде Порошенко выразил уверенность, что Украина и Сербия смогут стать членами ЕС до 2025 года.

«Почему господин Порошенко намного более успешный политик, чем я? Он с большим оптимизмом анонсировал 2025 год. Мы оба надеемся на это, но я должен сказать, что не могу этого обещать гражданам Сербии, могу лишь обещать, что мы будем делать все, что сможем. А произойдет ли это, зависит не только от нас», — передает РИА «Новости» слова сербского лидера.

«Я никогда этого не говорил, уважаемый господин президент, потому что не настолько обаятелен и энергичен, чтобы «продать» это нашим людям. Я им говорю, что мы будем работать, а сможем или нет, посмотрим», — подчеркнул Вучич.