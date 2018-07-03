Милонов нашел управу на алиментщиков

Милонов предложил запретить продажу ж/д и авиабилеты за неуплату алиментов

"Предлагаю на неплательщиков алиментов, которые задолжали более 20-30 тысяч рублей, накладывать запреты на любые регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом", — сказал Милонов РИА Новости.

По мнению политика, таким должникам должен быть запрещён выезд за границу, продажа железнодорожных и авиабилетов, их имена должны включаться в чёрные списки гостиниц и, как вариант, должен быть механизм взыскания задолженностей не с гражданина, а с работодателя. Депутат также предложил сократить срок рассмотрения подобных случаев ФССП.