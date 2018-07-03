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Милонов нашел управу на алиментщиков
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Милонов предложил запретить продажу ж/д и авиабилеты за неуплату алиментов 

РИА Новости 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов предложил запретить неплательщикам алиментов продавать железнодорожные и авиабилеты, а также включать таких должников в черные списки гостиниц.
"Предлагаю на неплательщиков алиментов, которые задолжали более 20-30 тысяч рублей, накладывать запреты на любые регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом", — сказал Милонов РИА Новости.
По мнению политика, таким должникам должен быть запрещён выезд за границу, продажа железнодорожных и авиабилетов, их имена должны включаться в чёрные списки гостиниц и, как вариант, должен быть механизм взыскания задолженностей не с гражданина, а с работодателя. Депутат также предложил сократить срок рассмотрения подобных случаев ФССП.
"Даже дикие звери не бросают своих детей на произвол судьбы. Это просто позор, когда взрослый человек трусливо бегает от собственных детей", — заключил парламентарий.
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Комментарии3  Ещё 6 источников 
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