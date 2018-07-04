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«Сочи» подписал защитника из Сербии
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«Сочи» подписал защитника из Сербии 

Советский спорт 4 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Соглашение с 23-летним сербом рассчитано на два года, сообщается на официальном сайте клуба.
Миладинович является воспитанником клуба «Ягодина». Последний сезон он провел в команде «Раднички» (Ниш).
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