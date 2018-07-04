«Сочи» подписал защитника из Сербии

Соглашение с 23-летним сербом рассчитано на два года, сообщается на официальном сайте клуба.

Миладинович является воспитанником клуба «Ягодина». Последний сезон он провел в команде «Раднички» (Ниш).