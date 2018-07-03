«Голосуй, или проиграешь»: как победил Ельцин

1/16 3 июля 1996 года Борис Ельцин во второй раз победил на выборах президента России. Избирательная кампания была тяжелой — рейтинги действующего главы государства из-за тяжелой экономической ситуации были низкими РИА Новости Фото:

2/16 Альтернативой Ельцину виделся лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который стремительно набирал очки на критике президента и его экономического курса Reuters Фото:

3/16 Кроме того, близкие Ельцина опасались за его здоровье — президент перенес операцию на сердце, но собрался в большой тур по регионам, чтобы «сблизиться с народом» и поднять свою популярность РИА Новости Фото:

4/16 Несмотря на самочувствие, Ельцин демонстрировал настоящий кураж, а во время одного из предвыборных концертов лихо пустился в пляс под зажигательную на тот момент песню Евгения Осина «Ялта». Позже снимок с мероприятия в Ростове-на-Дону получил Пулитцеровскую премию Фото: AP

5/16 Свою предвыборную кампанию Ельцин построил как американский кандидат, объехав десятки городов и встречаясь с жителями, рабочими, шахтерами и предпринимателями Reuters Фото:

6/16 Главным лозунгом гонки стало знаменитое «Голосуй, или проиграешь» — аналог клинтоновского «Choose or lose» с тем же смыслом РИА Новости Фото:

7/16 Одержать победу над Зюгановым Ельцину удалось только во втором туре Reuters Фото:

8/16 Президент России Борис Ельцин во время закладки первого камня в строительстве первой станции метро в Уфе, 30 мая 1996 года РИА Новости Фото:

9/16 Поддерживающие президента России Бориса Ельцина воины-афганцы во время его поездки в Волгоград, 9 мая 1996 года РИА Новости Фото:

10/16 Президент России Борис Ельцин во время рабочей поездки в Омск, 17 мая 1996 года РИА Новости Фото:

11/16 Телеведущие Юрий Николаев и Леонид Якубович во время старта авиаперелета «Ельцин — наш президент» в рамках кампании «Голосуй, или проиграешь» накануне президентских выборов, 27 июня 1996 года ТАСС Фото:

12/16 Президент России Борис Ельцин во время выступления перед жителями Ростова-на-Дону, 10 июня 1996 года РИА Новости Фото:

13/16 Президент России Борис Ельцин с шахтерами на шахте «Воркутинская», 24 мая 1996 года РИА Новости Фото:

14/16 Президент России Борис Ельцин во время танца с участницами Дня славянской письменности и культуры в музее народного искусства в Архангельске, 24 мая 1996 года РИА Новости Фото:

15/16 Митинг сторонников президента России Бориса Ельцина во время президентской кампании, 22 мая 1996 года Reuters Фото: