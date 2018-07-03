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«Голосуй, или проиграешь»: как победил Ельцин
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«Голосуй, или проиграешь»: как Ельцин победил в 1996-м 

Газета.Ru 53 минуты назад
3 июля 1996 года Борис Ельцин во второй раз победил на выборах президента России. «Газета.Ru» вспоминает одну из самых необычных избирательных кампаний современной России.
1/16  3 июля 1996 года Борис Ельцин во второй раз победил на выборах президента России. Избирательная кампания была тяжелой — рейтинги действующего главы государства из-за тяжелой экономической ситуации были низкими
Фото:
2/16  Альтернативой Ельцину виделся лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который стремительно набирал очки на критике президента и его экономического курса
Фото:
3/16  Кроме того, близкие Ельцина опасались за его здоровье — президент перенес операцию на сердце, но собрался в большой тур по регионам, чтобы «сблизиться с народом» и поднять свою популярность
Фото:
4/16  Несмотря на самочувствие, Ельцин демонстрировал настоящий кураж, а во время одного из предвыборных концертов лихо пустился в пляс под зажигательную на тот момент песню Евгения Осина «Ялта». Позже снимок с мероприятия в Ростове-на-Дону получил Пулитцеровскую премию
Фото:
5/16  Свою предвыборную кампанию Ельцин построил как американский кандидат, объехав десятки городов и встречаясь с жителями, рабочими, шахтерами и предпринимателями
Фото:
6/16  Главным лозунгом гонки стало знаменитое «Голосуй, или проиграешь» — аналог клинтоновского «Choose or lose» с тем же смыслом
Фото:
7/16  Одержать победу над Зюгановым Ельцину удалось только во втором туре
Фото:
8/16  Президент России Борис Ельцин во время закладки первого камня в строительстве первой станции метро в Уфе, 30 мая 1996 года
Фото:
9/16  Поддерживающие президента России Бориса Ельцина воины-афганцы во время его поездки в Волгоград, 9 мая 1996 года
Фото:
10/16  Президент России Борис Ельцин во время рабочей поездки в Омск, 17 мая 1996 года
Фото:
11/16  Телеведущие Юрий Николаев и Леонид Якубович во время старта авиаперелета «Ельцин — наш президент» в рамках кампании «Голосуй, или проиграешь» накануне президентских выборов, 27 июня 1996 года
Фото:
12/16  Президент России Борис Ельцин во время выступления перед жителями Ростова-на-Дону, 10 июня 1996 года
Фото:
13/16  Президент России Борис Ельцин с шахтерами на шахте «Воркутинская», 24 мая 1996 года
Фото:
14/16  Президент России Борис Ельцин во время танца с участницами Дня славянской письменности и культуры в музее народного искусства в Архангельске, 24 мая 1996 года
Фото:
15/16  Митинг сторонников президента России Бориса Ельцина во время президентской кампании, 22 мая 1996 года
Фото:
16/16  Замена баннера на улице в Санкт-Петербурге после победы Бориса Ельцина на президентских выборах, 4 июля 1996 года
Фото:
3 июля 1996 года Борис Ельцин во второй раз победил на выборах президента России. Избирательная кампания была тяжелой — рейтинги действующего главы государства из-за тяжелой экономической ситуации были низкими. Альтернативой Ельцину виделся лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который стремительно набирал очки на критике президента и его экономического курса. Кроме того, близкие Ельцина опасались за его здоровье — президент перенес операцию на сердце, но собрался в большой тур по регионам, чтобы «сблизиться с народом» и поднять свою популярность. Несмотря на самочувствие, Ельцин демонстрировал настоящий кураж, а во время одного из предвыборных концертов лихо пустился в пляс под зажигательную на тот момент песню Евгения Осина «Ялта». Позже снимок с мероприятия в Ростове-на-Дону получил Пулитцеровскую премию. Свою предвыборную кампанию Ельцин построил как американский кандидат, объехав десятки городов и встречаясь с жителями, рабочими, шахтерами и предпринимателями. Главным лозунгом гонки стало знаменитое «Голосуй, или проиграешь» — аналог клинтоновского «Choose or lose» с тем же смыслом. Одержать победу над Зюгановым Ельцину удалось только во втором туре.
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