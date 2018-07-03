«Голосуй, или проиграешь»: как победил Ельцин

3 июля 1996 года Борис Ельцин во второй раз победил на выборах президента России. Избирательная кампания была тяжелой — рейтинги действующего главы государства из-за тяжелой экономической ситуации были низкими. Альтернативой Ельцину виделся лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который стремительно набирал очки на критике президента и его экономического курса. Кроме того, близкие Ельцина опасались за его здоровье — президент перенес операцию на сердце, но собрался в большой тур по регионам, чтобы «сблизиться с народом» и поднять свою популярность. Несмотря на самочувствие, Ельцин демонстрировал настоящий кураж, а во время одного из предвыборных концертов лихо пустился в пляс под зажигательную на тот момент песню Евгения Осина «Ялта». Позже снимок с мероприятия в Ростове-на-Дону получил Пулитцеровскую премию. Свою предвыборную кампанию Ельцин построил как американский кандидат, объехав десятки городов и встречаясь с жителями, рабочими, шахтерами и предпринимателями. Главным лозунгом гонки стало знаменитое «Голосуй, или проиграешь» — аналог клинтоновского «Choose or lose» с тем же смыслом. Одержать победу над Зюгановым Ельцину удалось только во втором туре.