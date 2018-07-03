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Матвиенко огорчила неухоженность Читы
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Матвиенко огорчилась неухоженности Читы и призвала местные власти привести город в порядок 

ТАСС 3 июля 2018
Фото: ТАСС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала власти Читы привести в порядок город, неухоженность и запущенность которого огорчили ее.
"Такого неухоженного, неблагоустроенного города я давно не видела. Я очень огорчилась такой неухоженности города, запущенности города.
Дороги плохие, газоны не пострижены — бурьян по пояс, бордюры вообще исчезают, их нет. Тротуары — я уж не говорю по каблуки — по ним пройтись нельзя", — сказала Матвиенко журналистам во вторник во время рабочей поездки в Забайкальский край.
"Ощущение запущенности, неухоженности. Это никуда не годится", — добавила сенатор.
Она отметила, что "очень серьезно поговорила с руководством города", которое признало проблему. "Сейчас губернатор вместе с руководством города будет принимать соответствующие меры", — сказала спикер Совфеда.
"Надо заниматься серьезно городом. Перед театром раздолбанная площадь. Театр — это храм культуры и искусства, а перед храмом неработающий бордово-красного [цвета] уродище фонтан, который 15 лет не ремонтировался, ничего с ним не делалось", — подчеркнула спикер Совфеда и призвала в первую очередь заняться Театральной площадью.
Сенатор подчеркнула, что жители Читы должны жить в комфортном и благоустроенном городе. "Пусть на меня читинцы не обижаются. Город-то красивый", — заключила Матвиенко.
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