Матвиенко огорчила неухоженность Читы

Матвиенко огорчилась неухоженности Читы и призвала местные власти привести город в порядок

"Такого неухоженного, неблагоустроенного города я давно не видела. Я очень огорчилась такой неухоженности города, запущенности города.

Дороги плохие, газоны не пострижены — бурьян по пояс, бордюры вообще исчезают, их нет. Тротуары — я уж не говорю по каблуки — по ним пройтись нельзя", — сказала Матвиенко журналистам во вторник во время рабочей поездки в Забайкальский край.

"Ощущение запущенности, неухоженности. Это никуда не годится", — добавила сенатор.

Она отметила, что "очень серьезно поговорила с руководством города", которое признало проблему. "Сейчас губернатор вместе с руководством города будет принимать соответствующие меры", — сказала спикер Совфеда.

"Надо заниматься серьезно городом. Перед театром раздолбанная площадь. Театр — это храм культуры и искусства, а перед храмом неработающий бордово-красного [цвета] уродище фонтан, который 15 лет не ремонтировался, ничего с ним не делалось", — подчеркнула спикер Совфеда и призвала в первую очередь заняться Театральной площадью.

Сенатор подчеркнула, что жители Читы должны жить в комфортном и благоустроенном городе. "Пусть на меня читинцы не обижаются. Город-то красивый", — заключила Матвиенко.