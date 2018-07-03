Лавров и Помпео обсудили встречу Путина и Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в котором обсудил подготовку переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.
Разговор состоялся по американской инициативе, сообщается на сайте МИД.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход подготовки к предстоящему 16 июля российско-американскому саммиту в Хельсинки, перспективы дальнейшего выстраивания двусторонних отношений», — говорится в сообщении.
В частности, речь шла об отношениях в сфере стратегической стабильности. Обсудили главы внешнеполитических ведомств и актуальные вопросы мировой повестки дня, в том числе ситуацию вокруг Сирии и на Корейском полуострове.
Ранее во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о возможности общения Трампа и Путина в Хельсинки тет-а-тет, без свидетелей.