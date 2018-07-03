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Лавров и Помпео обсудили встречу Путина и Трампа
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Лавров и Помпео обсудили подготовку к встрече Путина и Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в котором обсудил подготовку переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.
Разговор состоялся по американской инициативе, сообщается на сайте МИД.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход подготовки к предстоящему 16 июля российско-американскому саммиту в Хельсинки, перспективы дальнейшего выстраивания двусторонних отношений», — говорится в сообщении.
В частности, речь шла об отношениях в сфере стратегической стабильности. Обсудили главы внешнеполитических ведомств и актуальные вопросы мировой повестки дня, в том числе ситуацию вокруг Сирии и на Корейском полуострове.
Ранее во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о возможности общения Трампа и Путина в Хельсинки тет-а-тет, без свидетелей.
Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Финляндии, где лидеры России и США пробудут один день.
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