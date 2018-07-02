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«Андрес Мануэлович» рассказал об «уважительной беседе» с Трампом
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«Андрес Мануэлович» рассказал об «уважительной беседе» с Трампом 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который однажды в шутку назвал себя Андресом Мануэловичем, рассказал об «уважительной беседе» с главой Белого дома Дональдом Трампом.
«Мне позвонил Дональд Трамп, и мы поговорили полчаса. (…) У нас была уважительная беседа», — написал Лопес Обрадор в своем микроблоге в Twitter.
По словам Обрадора, он предложил Трампу заключить «всеобъемлющее соглашение» между странами Мексикой и США, предполагающее создание рабочих мест в Мексике и уменьшение миграции в США.
По словам самого Трампа, они обсудили с Обрадором зону свободной торговли, а также помощь в вопросе о границе.
Лидеры стран договорились, что их представители продолжат переговоры.
Ранее все соперники уже признали победу «Андреса Мануэловича» на выборах президента в Мексике. Таким образом Лопес Обрадор де-факто победил на выборах президента Мексики сразу после их завершения.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что ждет «спонсируемого Кремлем» нового президента Мексики.
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