«Андрес Мануэлович» рассказал об «уважительной беседе» с Трампом

Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который однажды в шутку назвал себя Андресом Мануэловичем, рассказал об «уважительной беседе» с главой Белого дома Дональдом Трампом

«Мне позвонил Дональд Трамп, и мы поговорили полчаса. (…) У нас была уважительная беседа», — написал Лопес Обрадор в своем микроблоге в Twitter.

По словам Обрадора, он предложил Трампу заключить «всеобъемлющее соглашение» между странами Мексикой и США , предполагающее создание рабочих мест в Мексике и уменьшение миграции в США.

По словам самого Трампа, они обсудили с Обрадором зону свободной торговли, а также помощь в вопросе о границе.

Лидеры стран договорились, что их представители продолжат переговоры.

Ранее все соперники уже признали победу «Андреса Мануэловича» на выборах президента в Мексике. Таким образом Лопес Обрадор де-факто победил на выборах президента Мексики сразу после их завершения.