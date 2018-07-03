Зачем страны БРИКС создают Форум разведсообществ

В южноафриканском Дурбане принято решение об учреждении Форума разведывательных сообществ стран БРИКС . Причем, заявлено об этом в контексте угрозы, которые несут попытки США построить однополярный мир с собою во главе. Но чем в этом смысле России Бразилии , Индии, Китаю ЮАР может помочь Форум разведсообществ?

О создании Форума разведсообществ договорились высокие представители стран БРИКС, курирующие вопросы безопасности. Россию представлял секретарь Совета безопасности Николай Патрушев , ЮАР — министр госбезопасности Летсатси Дуба, Бразилию — руководитель кабинета институциональной безопасности при президенте Сержио Эчегойен, Индия — советник премьера по нацбезопасности Аджит Довал, Китай — член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи

Пока что сложно представить, как это будет выглядеть на практике. В своем выступлении Патрушев говорил в основном об угрозе гегемонии «отдельных стран» в международных делах, а не о конкретике сотрудничества разведывательных сообществ стран БРИКС, хотя и подчеркнул его значимость.

«Не будет преувеличением сказать, что от способности стран БРИКС оперативно решать те вопросы, которые мы обсудили сегодня, зависит не только региональная, но и глобальная стабильность. В мире остается еще немало разделительных линий, ограничивающих возможности поступательного развития не только государств «пятерки», но и всего человечества», — отметил, в частности, он.

Патрушев также заметил, что при сохранении естественных преград, связанных с неравномерностью развития, отдельные игроки на международной арене продолжают отрицать необходимость поиска глобальных ответов на существующие угрозы, более того, пытаются противостоять формированию многополярного мира.

«Западники во главе с США настойчиво проводят тезис о том, что отход от так называемого либерального миропорядка равнозначен погружению в хаос. В ход идут различные способы давления: экономическое, информационно-психологическое и военно-политическое», — напомнил он.

И констатировал, что формирование более справедливого полицентричного мироустройства проходит крайне непросто, однако Россия стремится предотвратить деградацию международных отношений и осознает свою ответственность за поддержание глобальной стабильности.

«Однако эта задача не может быть решена до тех пор, пока мировое сообщество не достигнет единства по ряду других важнейших вопросов, затронутых в ходе заседания. До тех пор, пока в каждом регионе мира сохраняются очаги конфликтов, а отдельно взятые игроки продолжают решать собственные геополитические задачи без учета интересов других стран, актуальность совместных решений стран БРИКС будет только возрастать», — резюмировал Патрушев.

Примечательно здесь то, что секретарь российского Совбеза, задавая тон форуму, не упомянул традиционные для подобного рода выступлений мантры о борьбе с терроризмом и киберпреступностью. Лишь по окончанию мероприятия в Дурбане сотрудники аппарата Совбеза, как бы спохватившись, восполнили этот неожиданный пробел. А именно — рассказали официальным языком, что «по итогам встречи высокие представители вновь подтвердили, что терроризм имеет транснациональный характер, продолжает развиваться и требует постоянного анализа угроз, а также пятистороннего обмена мнений». А теперь ведется работа «по подготовке соответствующих межправительственных документов».

Проанализировав все эти реплики, остается только констатировать, что в Дурбане не шла речь о создании некоего наднационального «разведывательного органа». Там вообще не говорили о разведке в том смысле слова, как его привыкли понимать по Штирлицу, Джеймс Бонду и сериалу «Диверсант». И это логично: прямое сотрудничество между, скажем, российской СВР и аналогичными структурами Индии и Бразилии невозможно даже теоретически.

Под «разведкой» в Дурбане понимали вещи довольно утилитарные и связанные исключительно с тем, что больше подходит под термин «правоохранительная деятельность» — борьбу с наркотрафиком, отмыванием денег, киберпреступностью и тому подобными вещами, входящими в сферу ответственности специализированных структур криминальной полиции. Некоторые операции в этой области могут содержать отдельные элементы разведывательной деятельности (сбор и анализ установочных данных, внедрение агентуры и так далее), но все-таки это не политическая разведка.

Даже среди близкородственных стран сотрудничество политических разведок возможно лишь ограничено и дозировано, как правило, ситуативно и почти всегда — не в полной мере искренне. А страны БРИКС настолько отличаются друг от друга, что представить себе такое невозможно в принципе — слишком велик элемент взаимного недоверия. Достаточно вспомнить, что у Индии и Китая есть неурегулированные территориальные споры.

Другое дело, что Патрушев в своем выступлении попробовал найти для всех стран «пятерки» общую идеологическую основу для координации взаимных действий в вопросах глобальной безопасности. В конце концов, БРИКС — это объединение раскиданных по всей планете разнородных (и политически, и экономически, и культурно) стран, которому остро требуется идейная основа и собственная философия. В компетенции секретаря Совбеза — вопросы национальной безопасности, просто на английском языке они были не слишком точно названы «разведывательной деятельностью».

А так все грамотно: в речи Патрушева были определены угрозы и вызовы для стран БРИКС, завуалировано названы источники этих угроз и даны предложения по минимизации их в глобальном измерении. Это идеологический задел, а не практическое решение поделиться результатами разведывательной работы.

Логичным было бы ожидать, что и иные сферы сотрудничества внутри БРИКС получат такие же «философские формулировки», но пока до этого еще очень далеко.