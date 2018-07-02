Избранный президент Мексики рассказал о предложении для Трампа

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, лидирующий по итогам выборов президента Мексики , заявил, что предложил президенту США Дональду Трампу заключить «всеобъемлющее соглашение» между государствами. Об этом он написал в твиттере.

Он отметил, что разговор с американским президентом носил «уважительный» характер.

"Мне позвонил Дональд Трамп, и мы поговорили полчаса. Я предложил изучить всеобъемлющее соглашение, проекты развития, которые поспособствуют созданию рабочих мест в Мексике, и вместе с тем уменьшат миграцию и повысят безопасность", — написал Обрадор.

Ранее сообщалось, что Трамп поздравил Обрадора с победой на выборах президента Мексики.