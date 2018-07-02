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В МИД оценили отношения Грузии с Абхазией и Южной Осетией
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Реакция Украины на триумф РФ, россияне без Google и другие события дня
Реакция Украины на триумф РФ, россияне без Google и другие события дня

В МИД оценили отношения Грузии с Абхазией и Южной Осетией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТБИЛИСИ, НЕСМОТРЯ НА ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ «ДОБРЫЕ НАМЕРЕНИЯ», ВЕДУТ К ОСЛОЖНЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ С СУХУМОМ И ЦХИНВАЛОМ — МИД РФ
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