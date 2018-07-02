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В МИД оценили отношения Грузии с Абхазией и Южной Осетией
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В МИД оценили отношения Грузии с Абхазией и Южной Осетией
РИА Новости
1 час назад
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РИА Новости
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. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ТБИЛИСИ
, НЕСМОТРЯ НА ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ «ДОБРЫЕ НАМЕРЕНИЯ», ВЕДУТ К ОСЛОЖНЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ С СУХУМОМ И ЦХИНВАЛОМ —
МИД РФ
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