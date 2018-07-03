Гудков не добрал подписей для выборов мэра Москвы

Гудков не набрал нужное число подписей для участия в выборах мэра Москвы

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков , выдвигавшийся на выборы мэра Москвы от партии "Гражданская инициатива", заявил, что набрал 76 подписей муниципальных депутатов, при этом не все они собраны от разных округов.

Для регистрации кандидатам в мэры, выдвигающимся от политических партий, до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления муниципального фильтра. Самовыдвиженцам, помимо этого, нужно предоставить около 36 тысяч подписей избирателей.

"Честно, пока 76 подписей, некоторые дублируют районы", — сказал он журналистам. Вместе с собранными подписями, как отметил Гудков, он сдал в Мосгоризбирком 116 писем муниципальных депутатов в его поддержку.

Мосгоризбирком 4 июня начал принимать документы от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра российской столицы.