Клубы друзей Крыма созданы в 20 странах

СИМФЕРОПОЛЬ , 3 июля. / ТАСС /. Клубы международной ассоциации «Друзья Крыма» созданы более чем в двадцати странах. Об этом сообщил журналистам во вторник вице-премьер региона — постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов

"Мы можем говорить о том, что количество клубов ["Друзей Крыма"] перевалило за двадцать. Мы рассчитываем, что это число будет расти", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, создаваемые клубы «Друзей Крыма» — «не юридические лица», а общественные объединения людей «на добровольных началах».

Мурадов рассказал, что подобные клубы появляются как в странах Европы, хотя европейская политика в отношении Крыма так и не изменилась, так и в странах постсоветского пространства.

Ранее сообщалось, что клубы международной ассоциации «Друзья Крыма» были созданы в Болгарии Греции , Германии и Сербии . По мнению властей, создаваемые за рубежом клубы ассоциации «Друзья Крыма» демонстрируют «существенные результаты народной и общественной дипломатии».

Международную ассоциацию «Друзья Крыма» учредили участники конференции «Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма», которая прошла в ноябре 2017 года в Ялте. Среди целей конференции и ассоциации — добиться признания легитимности крымского референдума 2014 года и права народа Крыма определять свою судьбу.