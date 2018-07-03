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Клубы друзей Крыма созданы в 20 странах
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Клубы друзей Крыма созданы в 20 странах 

ТАСС 3 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Клубы международной ассоциации «Друзья Крыма» созданы более чем в двадцати странах. Об этом сообщил журналистам во вторник вице-премьер региона — постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Мы можем говорить о том, что количество клубов ["Друзей Крыма"] перевалило за двадцать. Мы рассчитываем, что это число будет расти", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, создаваемые клубы «Друзей Крыма» — «не юридические лица», а общественные объединения людей «на добровольных началах».
Мурадов рассказал, что подобные клубы появляются как в странах Европы, хотя европейская политика в отношении Крыма так и не изменилась, так и в странах постсоветского пространства.
Ранее сообщалось, что клубы международной ассоциации «Друзья Крыма» были созданы в Болгарии, Греции, Германии и Сербии. По мнению властей, создаваемые за рубежом клубы ассоциации «Друзья Крыма» демонстрируют «существенные результаты народной и общественной дипломатии».
Международную ассоциацию «Друзья Крыма» учредили участники конференции «Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма», которая прошла в ноябре 2017 года в Ялте. Среди целей конференции и ассоциации — добиться признания легитимности крымского референдума 2014 года и права народа Крыма определять свою судьбу.
Форум собрал гостей из Китая, Японии, Сербии, Абхазии, Сирии, Южной Осетии, стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. В будущем он будет проходить ежегодно в рамках Ялтинского международного экономического форума, что, по мнению властей, позитивно скажется на развитии внешнеэкономической деятельности региона.
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