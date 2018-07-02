В МИД Германии заявили о поддержке курса Грузии на сближение с ЕС 

Германия поддерживает Грузию в вопросе сближения с Европейским союзом. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас перед переговорами с грузинским коллегой Давидом Залкалиани.
«Мы поддерживаем курс Грузии на сближение с ЕС», — цитирует ТАСС министра.
Он также назвал «знаком тесного партнёрства» тот факт, что Грузия будет представлена на ближайшем саммите НАТО.
«В том, что касается вопросов безопасности, мы находимся на грузинской стороне», — добавил Маас.
Ранее в украинском МИД отметили, что Грузия опережает Украину на пути евроатлантической интеграции в НАТО.