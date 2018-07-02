Собянин сдал подписи для регистрации на выборах

Собянин сдал в Мосгоризбирком подписи для регистрации кандидатом в мэры Москвы

Действующий градоначальник Сергей Собянин сдал в понедельник в Мосгоризбирком документы, подписи муниципальных депутатов и избирателей, необходимые для регистрации кандидатом в мэры Москвы , передает корреспондент ТАСС

8 июня Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра столицы. Он участвует в выборах как самовыдвиженец.

Претендент на пост мэра, чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборы, должен собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец также должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. 29 июня глава избирательного штаба Собянина Константин Ремчуков объявил, что все необходимые подписи для регистрации кандидата собраны.

Согласно регламенту, документы на выдвижение кандидатами в мэры Мосгоризбирком принимает до 18:00 2 июля, на регистрацию — до 18:00 3 июля. К 13 июля столичный избирком может сформировать окончательный список кандидатов в мэры Москвы после того, как проверит на соответствие поданные претендентами документы на регистрацию.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.