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Володин встретится с американскими сенаторами
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Председатель Госдумы встретится во вторник с американскими сенаторами 

РИА Новости 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретится во вторник с прибывшими из США сенаторами, сообщил РИА Новости первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Ранее сообщалось, что американская делегация посетит Москву и Санкт-Петербург с 30 июня по 5 июля для встреч с российскими официальными лицами. Делегацию обеих палат возглавляет сенатор-республиканец Ричард Шелби. Предполагалось, что представители сената встретятся с российскими парламентариями.
Отвечая на вопрос, когда состоится встреча представителей Госдумы с сенаторами США, Жуков ответил "Завтра".
"С участием председателя", — добавил он.
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