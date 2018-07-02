Володин встретится с американскими сенаторами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретится во вторник с прибывшими из США сенаторами, сообщил РИА Новости первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Ранее сообщалось, что американская делегация посетит Москву и Санкт-Петербург с 30 июня по 5 июля для встреч с российскими официальными лицами. Делегацию обеих палат возглавляет сенатор-республиканец Ричард Шелби. Предполагалось, что представители сената встретятся с российскими парламентариями.
Отвечая на вопрос, когда состоится встреча представителей Госдумы с сенаторами США, Жуков ответил "Завтра".
"С участием председателя", — добавил он.