Песков заявил, что Путин не встречался с конгрессменами США

Общаясь с журналистами, Песков не стал комментировать итоги визита конгрессменов США в Москву. «Наверное, нужно спрашивать в парламенте [России] — основные контакты были именно там и в Министерстве иностранных дел . В Кремле контактов не было», — пояснил пресс-секретарь президента.

"Я однозначно не могу ответить на ваш вопрос", — признался Песков, когда его спросили, встречался ли кто-то из администрации президента РФ с американскими конгрессменами. «Может быть, я просто не знаю, что кто-то встречался, но каких-то встреч с президентом, как я уже сообщал, не было», — уточнил представитель Кремля. Он добавил, что, по его данным, не было встречи с конгрессменами США и у руководства Управления внешней политики администрации президента РФ.