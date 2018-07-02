Путин не планировал встречи с сенаторами из США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина пока нет в графике встречи с сенаторами США, которые находятся с визитом в России.
"Что касается визита сенаторов, то, безусловно, мы удовлетворены тем, что подобные контакты осуществляются. Это очень важное направление работы — межпарламентские связи. Пока в графике президента таких встреч не значится, но мы знаем, что у законодателей американских здесь запланированы очень обширные контакты с их коллегами", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли глава государства такую встречу.
Американская делегация посещает Москву и Санкт-Петербург с 30 июня по 5 июля для встреч с российскими официальными лицами. Делегацию обеих палат возглавляет сенатор-республиканец Ричард Шелби — сенатор от штата Алабама, председатель комитета конгресса по ассигнованиям, глава подкомитета по торговле, юстиции, науке и по делам смежных агентств.