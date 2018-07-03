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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости
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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии 

РИА Новости 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем независимости Белоруссии президента страны Александра Лукашенко и подтвердил настрой на продолжение совместной работы, сообщает пресс-служба Кремля.
"Третье июля — знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей", — говорится в сообщении.
Путин поблагодарил Лукашенко за гостеприимство, оказанное российской делегации в Минске, и выразил уверенность в том, что реализация решений, принятых на заседании Высшего Госсовета союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов.
"Президент России также подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза в интересах народов двух стран", — добавляется в сообщении.
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