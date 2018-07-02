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В Google пытаются совместить реальность с «линией партии», заявил Аксенов
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В Google пытаются совместить реальность с «линией партии», заявил Аксенов 

РИА Новости 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Компания Google, в своих картах подписывая Крымский мост и по-русски, и по-украински, пытается совместить реальность с «генеральной линией партии», но некий прогресс все же есть, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
На карте в сервисе Google Maps видно, что со стороны Тамани мост подписан на русском, а ближе к полуострову появляется надпись «Кримський Мiст».
"Возможно, таким странным образом уважаемая компания пытается совместить реальность с «генеральной линией партии». Если это так, то остаётся им только посочувствовать: сложно, наверное, стоять враскорячку между двумя российскими берегами", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
"Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении: позитивная динамика уже есть, пациент признал существование моста, но пока ещё продолжает считать Крым украинским. Будем лечить дальше", — добавил Аксенов.
​Крымский мост
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Движение автотранспорта было запущено с опережением графика 16 мая.
Статус полуострова
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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