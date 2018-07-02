В Google пытаются совместить реальность с «линией партии», заявил Аксенов

На карте в сервисе Google Maps видно, что со стороны Тамани мост подписан на русском, а ближе к полуострову появляется надпись «Кримський Мiст».

"Возможно, таким странным образом уважаемая компания пытается совместить реальность с «генеральной линией партии». Если это так, то остаётся им только посочувствовать: сложно, наверное, стоять враскорячку между двумя российскими берегами", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

"Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении: позитивная динамика уже есть, пациент признал существование моста, но пока ещё продолжает считать Крым украинским. Будем лечить дальше", — добавил Аксенов.

​Крымский мост

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России , его длина составляет 19 километров. Движение автотранспорта было запущено с опережением графика 16 мая.

Статус полуострова