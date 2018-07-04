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Еще одна американская делегация может посетить Москву в конце августа
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Еще одна американская делегация может посетить Москву в конце августа 

ТАСС 4 июля 2018
Фото: RT на русском
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Еще одна делегация из США может приехать в Москву в августе. Об этом в интервью телеканалу RT заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Я ожидаю еще один визит американской делегации в Москву. Я знаю, что еще одна встреча пройдет в Берлине. Пока я не анонсирую это, но в конце августа еще одна делегация, скорее всего, прибудет в Россию. Я очень рад этому", — заявил дипломат.
Делегация американских парламентариев 30 июня начала визит в Россию, он продлится до 5 июля. Во вторник конгрессмены встретились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и членами обеих палат российского парламента.
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