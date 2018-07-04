Еще одна американская делегация может посетить Москву в конце августа

"Я ожидаю еще один визит американской делегации в Москву. Я знаю, что еще одна встреча пройдет в Берлине. Пока я не анонсирую это, но в конце августа еще одна делегация, скорее всего, прибудет в Россию. Я очень рад этому", — заявил дипломат.