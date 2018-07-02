Юрий Грымов покинул пост советника главы Орловской области

"Юрий Грымов 29 июня уволился с должности советника губернатора Орловской области", — сказала заместитель начальника пресс-службы Орловской области Полина Антонова.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков комментируя увольнение, отметил, что это было личное решение Юрия Грымова. "Насколько я знаю, он планирует сосредоточится на собственных проектах, которым из-за работы он не мог уделять должного внимания. Тяжело работать сразу на два региона. Для того, чтобы добиться результатов, надо выбирать и сосредоточиваться на чем-то одном", — сказал Андрей Клычков.

Советником врио губернатора Орловской области по культуре Юрий Грымов был назначен в январе 2018 года. Он планировал создать театральный фестиваль и участвовать в разработке программы празднования 200-летнего юбилея Ивана Тургенева. Он руководит московским театром "Модерн".

Грымов — российский режиссер театра и кино, снял фильмы "Му-му" и "Коллекционер", телесериал "Казус Кукоцкого", более 600 рекламных роликов и клипов. Является академиком Российской академии кинематографических искусств "Ника", лауреатом национальной кинематографической премии "Ника" и премии президента РФ.