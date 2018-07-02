Полтавченко: Петербург настроен на развитие отношений с США

"Санкт-Петербург настроен на развитие позитивных отношений с США не только в торгово-экономической сфере, но и во многих других сферах, в том числе таких, как здравоохранение, производство лекарств, инновационная деятельность", — сказал Полтавченко.

Губернатор отметил, что отношения между Санкт-Петербургом и США "не только существуют, но и развиваются". В городе работает ряд крупных американских компаний, в том числе банковские структуры — например, Citibank. "Насколько мне известно, они не собираются сворачивать свою деятельность в Санкт-Петербурге и в России с учетом того, что она приносит очень серьезный доход", — сказал он.

Сферы взаимодействия

Санкт-Петербург поддерживает активные торгово-экономические связи с США, указал Полтавченко — внешнеторговый оборот составляет порядка $2 млрд "К сожалению, в последние два года мы видим снижение торгового оборота. Это обусловлено внешними политическими событиями, в том числе санкциями, которые были введены против нашей страны Соединенными Штатами Америки и другими государствами", — сказал он.

Полтавченко также указал, что активно развиваются гуманитарные между городом а США — петербургские университеты сотрудничают с американскими вузами, в городе обучаются студенты из США. Губернатор отметил и устойчивый рост числа американских туристов, которые посещают Санкт-Петербург.

По словам Полтавченко, "интерес со стороны США к нашему государству не ослабевает", о чем, по его мнению, свидетельствуют результаты прошедшего в мае Петербургского международного экономического форума. Делегация из США, принявшая участие в его работе, была самой многочисленной на форуме и состояла из 650 человек, напомнил он.

"Мы с оптимизмом смотрим в будущее на наши взаимоотношения и готовы сотрудничать по всем направлениям, в том числе и в культурной сфере, которая является неотъемлемой частью Санкт-Петербурга как культурной столицы", — констатировал он.

О визите

Делегация американских парламентариев в субботу начала визит в Россию, который продлится до 5 июля.

В состав миссии США входят сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби , сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди , от штата Северная Дакота — Джон Хувэн, от штата Южная Дакота — Джон Тун, от Канзаса — Джерри Моран, от Монтаны — Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.