Валентина Матвиенко собирается посетить КНДР 

Глава Совета федерации Валентина Матвиенко рассказала журналистам, что планирует посетить КНДР.
"Приглашение мне было прислано, — сказала она. — Cейчас идет согласование, в том числе по внешнеполитической линии. О сроках визита говорить пока рано, но ориентировочно это может быть осень этого года".
Сегодня Матвиенко встретилась в Пекине, где находится с официальным визитом, с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе беседы стороны обсудили в том числе и процесс урегулирования на Корейском полуострове.
По словам спикера Совфеда, Си в диалоге отметил, что урегулирование ядерной проблемы идет в принципе так, как это было прописано в дорожной карте, разработанной Россией и Китаем. Также председатель КНР считает, что Ким Чен Ын искренне стремится к урегулировании проблемы. Но быстрого решения, по мнению Си, здесь ждать не стоит, предстоит большая работа, шаг за шагом.