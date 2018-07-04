Валентина Матвиенко собирается посетить КНДР

"Приглашение мне было прислано, — сказала она. — Cейчас идет согласование, в том числе по внешнеполитической линии. О сроках визита говорить пока рано, но ориентировочно это может быть осень этого года".

Сегодня Матвиенко встретилась в Пекине, где находится с официальным визитом, с председателем КНР Си Цзиньпином . В ходе беседы стороны обсудили в том числе и процесс урегулирования на Корейском полуострове.