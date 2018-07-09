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Опрос показал, как россияне оценивают отношения с США
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Опрос показал, как россияне оценивают отношения с США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Почти половина россиян (49%) называет нынешние отношения РФ и США напряженными, ещё четверть граждан — прохладными, причём в целом двусторонние связи сейчас оцениваются хуже, чем годом ранее; изменений в ближайшие пару лет не ждут более половины россиян (54%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Опрос опубликован за неделю до встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Позитивных итогов этой беседы ожидает каждый третий (33%) опрошенный, негативных — лишь 1%, а более половины россиян (56%) не прогнозируют существенных результатов для России после саммита.
Социологи, исходя из полученных данных, рассчитали индекс российско-американских отношений, — это разница между суммами положительных и отрицательных ответов. Он может колебаться в пределах от —100 до 100 пунктов: чем выше значение индекса, тем лучше россияне оценивают двусторонние отношения.
"Двусторонние отношения между Россией и США оцениваются хуже, чем год назад: соответствующий индекс упал до —74 пунктов с —44 пунктов в июле 2017 года, по-прежнему преобладают негативные оценки", — говорится в материалах исследования ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как показал опрос, сегодня каждый второй россиянин (49%) говорит о напряженности в отношениях между двумя странами, еще 26% оценивают отношения как прохладные; о добрососедстве и дружбе между Россией и США сказали социологам лишь 1-2% респондентов.
Изменений в отношениях с США в ближайшие пару лет не ждут более половины россиян (54%), еще четверть граждан рассчитывают на потепление, а почти каждый десятый прогнозирует ухудшение двусторонних отношений, показал опрос.
"Также 54% россиян не ждут каких-либо изменений в отношениях с США в ближайшие 2-3 года. Улучшение двусторонних отношений в целом прогнозируют четверть респондентов (25%), ухудшение — 9%", — говорится в материалах ВЦИОМ.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 5 июля 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность для данной выборки не превышает 2,5%. В 2016 году проводились аналогичные квартирные опросы, а в 2017 году — телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник».
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