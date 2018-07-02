В Крыму посочувствовали Порошенко

Председатель Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что президент Украины Петр Порошенко, который пообещал поднять украинский флаг в Севастополе, неадекватно оценивает ситуацию. По ее словам, он может появиться в местных бухтах лишь рядом с российским.
«Севастополь — часть России, был, есть и будет. Поэтому, слыша такие заявления, можем только посочувствовать тому, насколько Порошенко неверно оценивает ситуацию», — цитирует RT Алтабаеву.
В воскресенье Петр Порошенко во время поздравления моряков с днем военно-морских сил Украины заявил, что в Севастополе снова будет поднят флаг Украины и пожелал им «решимости и настойчивости», пишет «Газета.ру».