В Крыму посочувствовали Порошенко

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Путин и Болтон обсудили «российское вмешательство» в выборы США

Путин: Из Сирии выведены более тысячи российских военных

Саммит ЕС призвал Россию к ответственности за сбитый Boeing MH17 в Донбассе