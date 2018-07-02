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В Крыму посочувствовали Порошенко
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В Крыму посочувствовали Порошенко, желающему поднять флаг над Севастополем 

Национальная Служба Новостей 34 минуты назад
Фото: nsn.fm
Председатель Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что президент Украины Петр Порошенко, который пообещал поднять украинский флаг в Севастополе, неадекватно оценивает ситуацию. По ее словам, он может появиться в местных бухтах лишь рядом с российским.
«Севастополь — часть России, был, есть и будет. Поэтому, слыша такие заявления, можем только посочувствовать тому, насколько Порошенко неверно оценивает ситуацию», — цитирует RT Алтабаеву.
В воскресенье Петр Порошенко во время поздравления моряков с днем военно-морских сил Украины заявил, что в Севастополе снова будет поднят флаг Украины и пожелал им «решимости и настойчивости», пишет «Газета.ру».
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