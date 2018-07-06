Врио губернатора Приморья подал документы для участия в выборах главы региона

Выборы губернатора Приморского края на 9 сентября 2018 года.

"Андрей Тарасенко подал в избирком документы в установленном порядке, всего 66 листов. В ближайшее время состоится заседание избирательной комиссии, где проверят поданные документы", — сказал собеседник.

Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП «Росморпорт», был назначен врио губернатора Приморского края 4 октября 2017 года. Он сменил в этой должности Владимира Миклушевского, который возглавлял регион с 2012 года.