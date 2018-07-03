Трамп поздравил нового президента Мексики с победой на выборах

«Поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с тем, что он стал следующим президентом Мексики. С нетерпением жду начала работы с ним. Предстоит сделать многое из того, что пойдет на пользу и США, и Мексике!», — написал Трамп.

Обрадор одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 1 июля. После обработки 80% бюллетеней он набирает 53% голосов, в то время как у его ближайшего конкурента Рикардо Аная Кортеса лишь 22,5%.

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