Ещё
Трамп поздравил нового президента Мексики с победой на выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы

Трамп поздравил нового президента Мексики с победой на выборах 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter поздравил с избранием президентом Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
«Поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с тем, что он стал следующим президентом Мексики. С нетерпением жду начала работы с ним. Предстоит сделать многое из того, что пойдет на пользу и США, и Мексике!», — написал Трамп.
Обрадор одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 1 июля. После обработки 80% бюллетеней он набирает 53% голосов, в то время как у его ближайшего конкурента Рикардо Аная Кортеса лишь 22,5%.
Новости политики: Трамп хочет поговорить с Путиным с глазу на глаз
Свободная пресса: последние новости
Скрипаль хочет стать депутатом Леонид Зюганов рассказал о социальной защите пенсионеров и студентов в Москве Путин утвердил план по противодействию коррупции
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Валютные резервы России оказались под угрозой232
На Украине предложили топить российские корабли273
Россию обязали заплатить за СССР36
Балерина лишилась ног после отдыха на катере7
«Путин нанес удар по животу Европы — по Балканам»58
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Наука
01:16
«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
Общество
00:27
Воздушный шар с людьми приземлился на провода и взорвался
Происшествия
01:41
В военном параде в Минске приняли участие женщины
Армия Войска
01:48
Балерина лишилась ног после отдыха на катере
Происшествия
00:06
Пролёт вертолёта ВСУ над пляжем в Мариуполе
В мире
01:27
На Украине предложили топить российские корабли
Войска Армия
00:36
Племянницу Скрипаля выдвинули в депутаты
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение