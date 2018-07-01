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Советник Трампа рассказал об обсуждении Крыма с Путиным
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Советник Трампа рассказал об обсуждении Крыма с Путиным 

Рамблер 1 час назад
Российский президент Владимир Путин и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудили ситуацию с Крымом.
Как рассказал Болтон в эфире телеканала CBS, в беседе с ним российский лидер был достаточно откровенен.
«Я ответил, что в этом вопросе нам придется признать наличие разногласий», — подчеркнул он.
Ранее появились сообщения, что американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с лидерами G7 заявил, что Крым принадлежит РФ, так как все его жители говорят по-русски. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать эти публикации.
Однако уже известно, что на встрече Трампа с Путиным, которая пройдет в Хельсинки 16 июля, предполагается затронуть тему полуострова.
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