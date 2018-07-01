Болтон рассказал о переговорах с Путиным

Советник президента США по нацбезопаности Джон Болтон обсудил с российским лидером Владимиром Путиным предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы. Об этом Болтон рассказал в эфире одного из телеканалов.
По его словам, «российское вмешательство» было одной из тем, которые обсуждались на встрече с Путиным. Также Болтон поднял вопрос о возможной активности России на предстоящих выборах в американский конгресс.
Болтон добавил, что российский лидер опроверг все обвинения против России относительно вмешательства в выборы США.
Тема «российского вмешательства» в президентские выборы в США будет затронута на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. Президенты двух стран встретятся 16 июля в Хельсинки, пишет Газета.ру