Болтон рассказал о переговорах с Путиным

Путин и Болтон обсудили «российское вмешательство» в выборы США

По его словам, «российское вмешательство» было одной из тем, которые обсуждались на встрече с Путиным. Также Болтон поднял вопрос о возможной активности России на предстоящих выборах в американский конгресс.

Болтон добавил, что российский лидер опроверг все обвинения против России относительно вмешательства в выборы США.