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СМИ: в Мексике в день выборов убили члена политической партии
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СМИ: в Мексике в день выборов убили члена политической партии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Капитал страны
МЕХИКО, 2 июл — РИА Новости. Член партии «Морена» был убит в воскресенье в Мексике в день всеобщих выборов, сообщает портал Excelsior.
По предварительным данным, он был застрелен в штате Чьяпас, когда пытался предотвратить подкуп голосов избирателей.
Ранее в воскресенье в штате Мичоакан была убита член Партии труда. Ее расстреляли прямо рядом с домом.
Мексиканцы избирали в воскресенье нового президента, который должен будет вступить в должность в декабре этого года сроком на шесть лет. Также избираются губернаторы нескольких штатов, сенаторы, депутаты, мэры городов и муниципальные депутаты.
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